Sénégal. La Cour de Justice de la CEDEAO ordonne l’abrogation de l’arrêté interdisant les manifestations politiques au centre-ville de Dakar

par Amnesty International

Dans une décision datant du 31 mars 2022, la Cour de Justice de la CEDEAO a demandé l'abrogation de l'arrêté ministériel no. 7580 du 20 juillet 2011 qui interdit les « manifestations à caractère politique » au centre-ville de Dakar, dans l'espace compris entre l'avenue El Hadj Malick Sy et le Cap Manuel, et prescrivant un périmètre



