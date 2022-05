Opposants russes et biélorusses réunis à Munich pour apporter leur soutien à l'Ukraine

par Ophélie Guenaud

Au sud de l'Allemagne, les Russes et Biélorusses opposés à leurs gouvernements et à l'invasion russe en Ukraine s'unissent aux Ukrainiens pour manifester leur solidarité et soutenir les Ukrainiens.



Lire l'article complet