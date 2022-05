En RD Congo, un premier pas vers la justice dans l’affaire Chebeya

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme portant un T-shirt avec les portraits de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana assiste au procès le 30 avril 2013 à Kinshasa des policiers accusés d’avoir tué les deux hommes en 2010. © 2013 Junior D. Kannah/AFP via Getty Images Le 11 mai, la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo a confirmé en appel les verdicts de culpabilité de deux officiers supérieurs de la police congolaise dans l’assassinat du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur, Fidèle Bazana, en 2010. L’ancien colonel Christian Ngoy Kenga Kenga a…



Lire l'article complet