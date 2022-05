L’évaluation par le Royaume-Uni de la situation des droits au Rwanda n’est pas factuelle

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants brandissent des pancartes lors d'un rassemblement en faveur des droits des réfugiés à Londres, le 14 avril 2022. © 2022 Hesther Ng/SOPA Images/ Sipa via AP Images Cette semaine, le Royaume-Uni a publié son évaluation de la sécurité du Rwanda, destinée à légitimer un récent accord qui vise à envoyer vers ce pays d’Afrique centrale les demandeurs d’asile qui traversent la Manche ou empruntent d’autres itinéraires dits « irréguliers » ou dangereux. On s’attendait à ce que ce rapport minimise les violations des droits humains au Rwanda. En effet, le…



Lire l'article complet