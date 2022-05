Équateur. Après un nouveau massacre en prison, les autorités doivent lutter contre les causes structurelles des violences

par Amnesty International

Depuis décembre 2020, au moins 390 personnes ont été tuées dans les prisons équatoriennes. Réagissant au massacre du 9 mai 2022 dans la prison de Santo Domingo de los Tsáchilas, qui a fait au moins 44 morts et 10 blessés parmi les détenus, Erika Guevara Rosas, directrice d’Amnesty International pour les Amériques, a déclaré : « Être privé de liberté en […] The post Équateur. Après un nouveau massacre en prison, les autorités doivent lutter contre les causes structurelles des violences appeared first on Amnesty International. ]]>



