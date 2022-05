Salvador. La condamnation pour une urgence obstétrique est une parodie de justice

par Amnesty International

En réaction à la décision d'un tribunal du Salvador de condamner une femme à 30 ans d'emprisonnement pour homicide aggravé après qu'elle ait souffert d'une urgence obstétrique, Erika Guevara Rosas, directrice pour les Amériques d'Amnesty International, a déclaré : « Cette condamnation est une parodie de justice. Souffrir d'une urgence obstétrique est dévastateur pour toute personne, et le […]



