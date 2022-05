Russie. Des enseignant·e·s renvoyés, des élèves endoctrinés – l’enseignement est la dernière victime en date de la répression

par Amnesty International

Les autorités russes doivent immédiatement mettre fin à leurs attaques contre les libertés académiques et le droit à la liberté d’expression, a déclaré Amnesty International jeudi 12 mai, alors que s’intensifie la campagne visant à éradiquer, dans les établissements scolaires et les universités, les opinions divergentes sur l’agression contre l’Ukraine. « Les organisations russes de la société […] The post Russie. Des enseignant·e·s renvoyés, des élèves endoctrinés – l’enseignement est la dernière victime en date de la répression appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet