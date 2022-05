Stop aux attaques aux armes à sous-munitions en Ukraine

par Human Rights Watch

Click to expand Image La partie arrière d’une roquette à sous-munitions russe Uragan de 220 mm qui s’est abattue dans une allee d’un cimetière à Mykolaiv, dans le sud de l’Ukraine, le 21 mars 2022. © 2022 Bülent Kılıç/AFP via Getty Images Les forces armées russes ont utilisé au moins six types d’armes à sous-munitions lors d’attaques perpétrées en Ukraine, et les forces ukrainiennes semblent également les avoir utilisées au moins une fois. Les armes à sous-munitions répandent de multiples sous-munitions ou bombes miniatures explosives sur une large zone et laissent des traces dangereuses…



