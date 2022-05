Les familles des détenus syriens méritent des réponses

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une foule de Syriens rassemblés au pont al-Ra'is à Damas le 3 mai 2022, dans l’espoir de reconnaître des proches parmi les personnes devant être libérées de prison dans le cadre d’une amnistie concernant certain détenus. © 2022 AP Photo/Omar Sanadiki Le 30 avril, le président syrien Bachar al-Assad a accordé une amnistie générale aux citoyens syriens détenus pour des crimes « liés au terrorisme » n’ayant entraîné la mort d’aucune personne. Le Réseau syrien des droits humains (Syrian Network for Human Rights, SNHR, basé en Europe) a indiqué que 193 détenus ont été…



