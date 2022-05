Élections au Liban : est-ce la fin pour les dirigeants kleptocrates qui ont mis le pays en faillite ?

par Paul Makdissi, Professor of Economics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Ali Fakih, Associate professor, Lebanese American University

Myra Yazbeck, Associate professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Rami Tabri, Senior Lecturer, University of Sydney

Walid Marrouch, Associate professor, Lebanese American University

Partagez cet article