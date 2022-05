Cameroun : Hausse des violences à l’encontre de personnes LGBTI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBT. © Wikimedia Commons (Nairobi) – Les forces de sécurité au Cameroun manquent à leur responsabilité de protéger les personnes LGBT contre les agressions violentes et, au lieu de cela, arrêtent souvent les victimes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. On observe une augmentation des cas de violence et d’abus commis contre les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) au Cameroun à ce jour en 2022, selon une importante organisation de la société civile. Depuis le 9 mars, les forces…



