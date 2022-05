Afrique du Sud. Des organisations des droits humains interviennent dans une action collective sur l’empoisonnement par le plomb

par Amnesty International

Amnesty International et le Centre des litiges d'Afrique australe (SALC) ont demandé à intervenir dans le cadre d'une action collective en justice sans précédent, après qu'un groupe d'enfants et de femmes zambiens ont déposé une plainte contre Anglo American, géant du secteur minier, en Afrique du Sud, ont déclaré les organisation, une fois effectuées les



