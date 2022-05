La guerre lancée par la Russie est une leçon pour le système des droits en Europe

par Amnesty International

Une ombre planera sur la Place Rouge aujourd’hui, alors que la Russie célèbre son Jour de la Victoire annuel avec des défilés de troupes et de matériel militaire. L’ombre jetée par son invasion de l’Ukraine s’étend bien au-delà des frontières russes et ukrainiennes. Elle se nourrit des crimes de guerre et de la dévastation de […] The post La guerre lancée par la Russie est une leçon pour le système des droits en Europe appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet