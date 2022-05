Philippines. Les élections ne sont guère de bon augure pour les droits humains

par Amnesty International

Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr et Sara Duterte étant sur le point de remporter les élections aux Philippines, Emerlynne Gil, directrice régionale adjointe de la région Asie-Pacifique à Amnesty International, a déclaré : « Il est très inquiétant que Ferdinand ” Bongbong ” Marcos Jr et Sara Duterte aient par le passé évité d’évoquer les violations des droits humains aux […] The post Philippines. Les élections ne sont guère de bon augure pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



