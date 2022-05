RDC. Depuis un an, l’« état de siège » est utilisé comme un instrument pour écraser la dissidence

par Amnesty International

Un nouveau rapport dénonce les arrestations arbitraires de dizaines de personnes qui ont critiqué l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri Malgré 22 prorogations de l'état de siège, le nombre de civil·e·s tués par les groupes armés a doublé en un an, selon les Nations unies Amnesty International demande la levée des



