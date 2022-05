Triste anniversaire à Gaza

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des habitants de Gaza contemplaient les décombres dans une rue, peu après l’effondrement de la « Tour al-Shorouk », qui abritait plusieurs bureaux, à la suite d’une frappe aérienne israélienne menée le 12 mai 2021. L’effondrement d’une partie de la tour sur l’immeuble « al-Sousi », à proximité, a détruit d’autres commerces et forcé le déplacement de plusieurs familles. © 2021 Mohammed Talatene/AP Images Mes amis à l’étranger me demandent souvent comment je vais, un an après la flambée de violences à Gaza. J’ai du mal à trouver les mots pour décrire la terreur qui…



