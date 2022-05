Ce que les disputes religieuses du XVIᵉ siècle nous disent des débats actuels

Devant certains débats télévisés qui font intervenir hommes et femmes politiques au milieu d’artistes, de vedettes de la téléréalité et de chroniqueurs, il est souvent difficile de ne pas penser que ces émissions visent moins la confrontation critique des opinions que le clash et moins la mise en valeur des invités que leur décrédibilisation insidieuse.On y cherche en vain le souci de prendre en considération l’avis adverse, le goût de la nuance, la recherche de points de convergence qu’exigerait un débat qui ne se contente pas d’instrumentaliser les thèmes mis en avant au service…