Arabie saoudite. Une nouvelle campagne dénonce les interdictions de voyager infligées à titre punitif à des militant·e·s et leurs familles

par Amnesty International

Les autorités d'Arabie saoudite recourent à des interdictions arbitraires de voyager pour punir et contrôler des militant·e·s, des écrivain·e·s et des journalistes en les enfermant dans le pays ou, pour celles et ceux vivant ailleurs, en empêchant leurs proches de se rendre à l'étranger a déclaré Amnesty International lundi 9 mai à l'occasion du lancement d'une



