Ukraine : Troisième opération de passage sécurisé, plus de 170 civils évacués de l’usine Azovstal et de la région de Marioupol

Communiqué de presse | « Nous sommes heureux d'avoir pu aider à l'évacuation d'un nouveau groupe de civils d'Azovstal et de la région de Marioupol et à leur transfert dans un lieu plus sûr », a déclaré Pascal Hundt, chef de la délégation du CICR en Ukraine.



Lire l'article complet