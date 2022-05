Les clichés sur les Ehpad pèsent sur les projets de vie des personnes âgées

Les clichés sur les Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont légion. Ces visions faussées imprègnent l’imaginaire collectif et sont sources de malentendus et d’erreurs d’appréciation des personnes âgées et de leur entourage quand se pose la question de leur futur projet de vie.Cela entretien également une dichotomie simpliste entre les Ehpad d’un côté et le domicile de l’autre. Mais le choix est-il si simple et tranché que…