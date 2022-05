Grèce. L’indulgence envers les policiers impliqués dans la mort violente d’un militant LGBTI envoie un terrible signal d’impunité

par Amnesty International

En réaction à la décision prise mardi 3 mai par le tribunal à jury mixte d’Athènes d’acquitter quatre policiers poursuivis pour la mort du militant LGBTI Zak Kostopoulos, la directrice d’Amnesty International Grèce, Glykeria Arapi, a déclaré : « Il est incompréhensible que, malgré une séquence vidéo où l’on voit des policiers employer une force excessive pour arrêter […] The post Grèce. L’indulgence envers les policiers impliqués dans la mort violente d’un militant LGBTI envoie un terrible signal d’impunité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet