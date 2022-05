Guinée. Poursuites judiciaires contre 27 personnalités du régime renversé dont l’ancien président Alpha Condé

par Amnesty International

En réaction à l’annonce par le Procureur Général de la Cour d’appel de Conakry le 4 mai 2022 du déclenchement de poursuites judiciaires contre 27 personnes dont l’ancien président de la République Alpha Condé, pour divers faits présumés parmi lesquels « des atteintes volontaires à la vie humaine notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d’assassinat », […] The post Guinée. Poursuites judiciaires contre 27 personnalités du régime renversé dont l’ancien président Alpha Condé appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet