États-Unis. Si elle est confirmée, la décision de la Cour suprême fragilisera le droit à l’avortement dans le monde entier

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la Cour suprême s’apprête à annuler le droit à l’avortement aux États-Unis, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Annuler l’arrêt Roe vs. Wade serait l’aboutissement de décennies de campagne de haine contre les droits des femmes, et serait aussi profondément raciste et classiste. Les femmes de couleur […] The post États-Unis. Si elle est confirmée, la décision de la Cour suprême fragilisera le droit à l’avortement dans le monde entier appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet