Ukraine : Les forces russes ont tiré sur des véhicules civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le pare-brise criblé de balles de la voiture de Maksym Maksymenko, photographié en avril 2022 à Hostomel, en Ukraine. Les forces russes ont ouvert le feu sur son véhicule le 28 février 2022, alors qu’il tentait d'évacuer la ville avec sa femme, leur jeune fils, sa mère et sa belle-mère. Maksym et sa femme ont été blessés, sa mère a été tuée. © 2022 Richard Weir/Human Rights Watch (Kyiv, le 2 mai 2022) - Les forces russes ont tiré sur des véhicules civils lors de trois incidents distincts dans les régions ukrainiennes de Kyiv et de Chernihiv, tuant six civils et en…



Lire l'article complet