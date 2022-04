Le 1er mai, une date pour agir contre les violences et le harcèlement au travail

par Human Rights Watch

À l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, les pays du monde entier célèbrent les droits des travailleurs et de nombreux citoyens défilent dans les rues pour demander de meilleures conditions de travail. Les gouvernements devraient également reconnaître le droit à la sécurité et à la dignité dans le monde du travail en ratifiant la Convention sur la violence et le harcèlement (C190) de l’Organisation internationale du travail (OIT). Adopté en 2019, ce traité historique établit des normes juridiques internationales pour empêcher les violences et le harcèlement sur les…



