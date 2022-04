UE : Le règlement relatif aux batteries devrait couvrir la bauxite, le cuivre et le fer

par Amnesty International

La nouvelle réglementation prévoit l'obligation d'agir face aux abus observés dans les chaînes d'approvisionnement des batteries La proposition de réglementation relative aux batteries de l'Union européenne devrait imposer un approvisionnement responsable en bauxite, en cuivre et en fer aux importateurs et aux fabricants de batteries, a déclaré aujourd'hui une coalition de 16 organisations. La coalition […]



