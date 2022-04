RSF débloque France 24 et RFI au Mali

par paulinea

ActualitésAlors que la Haute autorité de la communication (HAC) du Mali vient de confirmer la suspension définitive des deux médias publics français après qu’ils ont révélé des exactions présumées commises par l’armée malienne et des mercenaires russes, Reporters sans frontières (RSF) annonce la remise en ligne de leurs sites respectifs dans le cadre de son opération Collateral Freedom. Bannies des ondes et des bouquets satellites sur décision de la junte depuis le 17 mars dernier, Radio France Internationale (RFI) et France 24, sont de nouveau accessibl



Lire l'article complet