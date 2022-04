Union européenne : Le règlement relatif aux batteries devrait couvrir la bauxite, le cuivre et le fer

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme lave ses vêtements au bord d’une route utilisée par un consortium minier actif dans l’exploitation de la bauxite en Guinée. Les membres de communautés locales ont déclaré que la construction des routes minières a obstrué des rivières et ruisseaux, détournant leur cours et asséchant les puits locaux. © 2018 Ricci Shryock pour Human Rights Watch (Bruxelles) —La proposition de réglementation relative aux batteries de l’Union européenne devrait imposer un approvisionnement responsable en bauxite, en cuivre et en fer aux importateurs et aux fabricants de batteries,…



Lire l'article complet