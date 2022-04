Les citoyens actifs sur Internet sont-ils politiquement plus radicaux ?

par Marie Neihouser, Chercheuse en science politique, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Felix-Christopher von Nostitz, Research and Teaching Assistant in Political Science, Institut catholique de Lille (ICL)

François Briatte, Assistant Lecturer in Political Science, Institut catholique de Lille (ICL)

Giulia Sandri, Professeur en science politique, ESPOL, Université Catholique de Lille, Institut catholique de Lille (ICL)

Tristan Haute, Maître de conférences, Université de Lille

