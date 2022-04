Salvador. L’état d’urgence crée une « tempête parfaite » marquée par les violations des droits humains

par Amnesty International

Trente jours après que l’Assemblée législative du Salvador a approuvé l’état d’urgence dans le pays en réaction aux informations faisant état d’une forte augmentation des homicides liés aux gangs, et à la lumière du renouvellement de cette mesure le 24 avril 2022, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Au […] The post Salvador. L’état d’urgence crée une « tempête parfaite » marquée par les violations des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet