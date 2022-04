Chili. Amnesty International a rencontré le président Boric pour lui présenter son programme en matière de droits humains

par Amnesty International

Une délégation d’Amnesty International a rencontré le président Gabriel Boric lundi 25 avril afin de parler de la situation des droits humains dans le pays, et de lui remettre un document établissant les thèmes prioritaires à l’ordre du jour dans le cadre du dialogue entre le gouvernement chilien et l’organisation. La délégation était dirigée par Erika […] The post Chili. Amnesty International a rencontré le président Boric pour lui présenter son programme en matière de droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet