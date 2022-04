Singapour. Les pendaisons doivent cesser alors qu’un homme souffrant de déficience intellectuelle a été exécuté

par Amnesty International

En réaction à l’exécution du ressortissant malaisien Nagaenthran Dharmalingam à Singapour, Erwin van der Borght, directeur régional pour l’Asie et le Pacifique à Amnesty International, a déclaré : « L’exécution de Nagaenthran Dharmalingam est un acte honteux du gouvernement de Singapour, qui a procédé à sa pendaison malgré les nombreuses manifestations à Singapour et en Malaisie et […] The post Singapour. Les pendaisons doivent cesser alors qu’un homme souffrant de déficience intellectuelle a été exécuté appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet