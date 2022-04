RSF appelle le Parlement européen et les Etats membres à adopter des mesures fortes pour lutter contre les procédures bâillons

par JulieM

ActualitésLes mesures proposées par la Commission européenne le 27 avril sont un pas en avant important pour lutter contre les “procédures-bâillons”, ces actions en justice abusives qui visent à intimider et à faire taire les journalistes. Reporters sans frontières (RSF) demande au législateur européen et aux Etats membres d’être à la hauteur de l’enjeu. La Commission européenne a adopté, ce mercredi 27 avril, une proposition de directive et une recommandation aux Etats membres pour contrer les procédures bâillons.



Lire l'article complet