Ukraine : Il faut d’urgence aider les civils à fuir Marioupol

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une habitante de Marioupol, en Ukraine, contemplait un immeuble gravement endommagé lors d’attaques par les forces russes, non loin de l'usine métallurgique Illitch. Photo prise le 16 avril 2022. © 2022 AP Photo/Alexei Alexandrov (Kiev, le 26 avril 2022) – Les forces russes qui occupent désormais la majeure partie de la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, devraient faire en sorte que les civils qui sont encore dans la ville puissent la quitter en toute sécurité et rejoindre les territoires contrôlés par le gouvernement ukrainien s’ils le souhaitent,…



