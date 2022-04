Bélarus. Il faut libérer immédiatement les défenseur·e·s des droits humains Marfa Rabkova et Andreï Chapyuk

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le tribunal municipal de Minsk a commencé le 25 avril 2022 à examiner l'affaire concernant les défenseur·e·s des droits humains Marfa Rabkova et Andreï Chapyuk, aux côtés de huit coaccusés, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Marfa Rabkova et Andreï Chapyuk […]



