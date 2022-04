Turquie. Osman Kavala est condamné à la réclusion à perpétuité aggravée : un « coup dévastateur » pour les droits humains

par Amnesty International

En réaction à la condamnation d'Osman Kavala pour « tentative de renversement du gouvernement » et aux condamnations à des peines de 18 ans d'emprisonnement de ses sept coaccusés pour l'avoir aidé, Nils Muižnieks, directeur pour l'Europe à Amnesty International, a déclaré : « Aujourd'hui, nous assistons à une parodie de justice hallucinante. Ce verdict porte un coup dévastateur à […]



