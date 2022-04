France : Il est crucial que Macron place les droits humains au centre de sa politique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron prononce un discours après sa victoire électorale à Paris, le 24 avril 2022. © 2022 Sipa via AP Images (Paris) – Il est crucial que le président Emmanuel Macron fasse des droits humains une priorité de sa politique nationale et internationale pendant son second mandat, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Selon les résultats disponibles du second tour de l’élection présidentielle du 24 avril 2022 en France, Emmanuel Macron a obtenu 58.5% des votes face à Marine Le Pen qui en a obtenu 41.4% et reconnu sa défaite. 28% des…



