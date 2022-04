États-Unis. La libération de Steven Donziger, qui a passé près de 1 000 jours en détention arbitraire, met en lumière la nécessité d’agir contre les poursuites-bâillons

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la condamnation inique à six mois de détention prononcée contre Steven Donziger, défenseur des droits humains et de l’environnement, a pris fin le 25 avril 2022, Daniel Joloy, conseiller politique principal à Amnesty International, a déclaré : « Nous sommes soulagés d’apprendre que Steven Donziger va enfin recouvrer sa liberté, après presque […] The post États-Unis. La libération de Steven Donziger, qui a passé près de 1 000 jours en détention arbitraire, met en lumière la nécessité d’agir contre les poursuites-bâillons appeared…



