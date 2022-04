France. Avec la réélection d’Emmanuel Macron les droits humains doivent devenir une priorité

par Amnesty International

À l’issue de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République française, Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France, a déclaré : « Le premier quinquennat n’ayant pas été exemplaire sur les droits humains, Amnesty International appelle solennellement le président de la République, réélu pour un second mandat, à faire en sorte que le second […] The post France. Avec la réélection d’Emmanuel Macron les droits humains doivent devenir une priorité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet