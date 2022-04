Quels sont les noms qui rayonnent dans la littérature lesbienne ?

Dans un article publié sur The Conversation l’an dernier, j’évoquais la littérature lesbienne en tant qu’objet d’étude littéraire mal connu : peu étudié, difficile à cerner, en dépit de l’intérêt qu’il représente à la fois pour l’histoire de la littérature des femmes, et pour la manière dont, aux XXet XXIsiècles, on pense la théorie littéraire.L’histoire lesbienne perturbe les canons établis, les normes narratives, les codes de la langue : au-delà de…