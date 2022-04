Bélarus. Les autorités doivent révéler où se trouvent des dirigeants syndicaux arrêtés

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation le 20 avril au soir de 16 dirigeant·e·s syndicalistes indépendants, dont au moins sept sont détenus au secret dans un lieu non divulgué, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités bélarussiennes doivent immédiatement révéler où se trouvent sept leaders syndicalistes arrêtés dans la […]



