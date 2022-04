L’un des assassins du correspondant de RSF en Gambie en 2004 devant la justice allemande

par assistante Afrique

Actualités18 ans après la mort du journaliste et correspondant de Reporters sans frontières (RSF) en Gambie Deyda Hydara, le procès de l’un des membres du commando à l’origine de son assassinat s’ouvrira en Allemagne lundi 25 avril. RSF salue un pas déterminant en faveur de la justice et souhaite que ce procès serve d’exemple pour poursuivre sans relâche tous les auteurs des crimes odieux commis contre les journalistes sous la dictature de Yahya Jammeh.Un an après son arrestation en mars 2021 à Hanovre, Bai Lowe, un gambien âgé de 46 ans, se retrouvera ce lundi 25 avril devant le tribunal de Celle,…



