Libye. Les FAAL répriment brutalement la liberté d’expression et de réunion pacifique

par Amnesty International

L'Agence de sûreté intérieure, qui rassemble de puissants groupes armés opérant dans les zones sous le contrôle des Forces armées arabes libyennes (FAAL), détient arbitrairement au secret au moins neuf personnes et un journaliste arrêtés après avoir participé à une manifestation pacifique à Syrte, a déclaré Amnesty International ce mardi 19 avril. Le 19 mars, une trentaine de […]



