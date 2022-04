Afghanistan. Les attentats dans deux écoles sont des « attaques répréhensibles » contre des minorités religieuses et ethniques

par Amnesty International

En réaction à l’information selon laquelle au moins six personnes ont été tuées et 11 autres blessées, notamment des enfants, lorsque des bombes ont explosé dans deux écoles au sein d’un quartier principalement peuplé par des chiites hazaras à Kaboul mardi 19 avril, Samira Hamidi, chargée d’action sur l’Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : […] The post Afghanistan. Les attentats dans deux écoles sont des « attaques répréhensibles » contre des minorités religieuses et ethniques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet