Royaume-Uni. Approuver l’extradition de Julian Assange le met en danger et poserait une grave menace pour la liberté de la presse

par Amnesty International

Si le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni approuve la demande d’extradition visant Julian Assange déposée par les États-Unis, il enfreindra l’interdiction de la torture et créera un précédant alarmant pour les éditeurs et journalistes du monde entier, a déclaré Amnesty International mercredi 20 avril après la décision d’un tribunal d’instance du Royaume-Uni de rendre un avis […] The post Royaume-Uni. Approuver l’extradition de Julian Assange le met en danger et poserait une grave menace pour la liberté de la presse appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet