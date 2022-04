Afghanistan : La directrice de la prison pour femmes de Herat est portée disparue depuis 6 mois

par Human Rights Watch

Click to expand Image Alia Azizi. © Privé (New York, le 20 avril 2022) – La directrice de la prison pour femmes de Herat, en Afghanistan, est portée disparue depuis octobre 2021 et semble avoir été victime d'une disparition forcée, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Alia Azizi avait travaillé sous l'ancien gouvernement, mais a repris son travail après que les talibans ont pris le contrôle de Herat en août 2021. Les autorités talibanes devraient enquêter rapidement et de manière crédible sur la disparition forcée d'Alia Azizi ; elles devraient assurer sa libération, ou au moins…



