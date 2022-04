RCA : le tout premier procès de la CPS garantit que des présumés criminels de guerre seront traduits en justice

par Amnesty International

Réagissant à l'ouverture du premier procès devant la Cour pénale spéciale (CPS) en République centrafricaine (RCA), Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, a déclaré : « L'ouverture du premier procès devant la CPS est un jour très attendu et un moment de vérité pour de nombreuses personnes en RCA. Pendant trop longtemps, […]



