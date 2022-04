Algérie : Un activiste détenu a terminé sa grève de la faim

par Human Rights Watch

Click to expand Image Merzoug Touati © 2021 Facebook (Beyrouth) – Un blogueur et militant algérien injustement emprisonné a terminé la grève de la faim qu’il avait entamée il y a trois semaines pour protester à la fois contre sa détention et les conditions de celle-ci, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités algériennes devraient immédiatement libérer cet activiste, Merzoug Touati, poursuivi pour avoir critiqué en ligne les conditions de détention d’un prisonnier. Touati a été placé en détention le 28 décembre 2021 et condamné le 3 janvier 2022 à un an de prison et une…



Lire l'article complet