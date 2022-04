Maroc : Abandonnez les poursuites contre un activiste

par Human Rights Watch

Click to expand Image Rabie al-Ablaq © Privé (Washington) – Les autorités marocaines devraient abandonner les poursuites contre un activiste inculpé d’avoir manqué de respect au roi sur les réseaux sociaux, et qui risque jusqu’à quatre ans d’emprisonnement, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cette affaire n’est que la plus récente d’une série de poursuites judiciaires à l’encontre de commentateurs critiquant le roi sur les médias sociaux. Le 11 avril 2022, Rabie al-Ablaq, l’activiste en question, a été jugé par un tribunal de la ville d’Al Hoceïma, dans le nord du pays. Un verdict…



