RSF et ses partenaires lancent le projet JX Fund : un fonds européen destiné aux journalistes en exil

par lfollea

ActualitésRSF, en partenariat avec les fondations Rudolf Augstein et Schöpflin, lance JX Fund, un fonds de soutien aux journalistes en exil. Ce programme d’aide sans précédent commence avec le projet pilote Novaïa Gazeta Europe et deux médias russes indépendants.En partenariat avec les fondations Rudolf Augstein et Schöpflin, Reporters sans frontières (RSF) qui compte sept bureaux et sections en Europe, lance JX Fund en soutien aux journalistes en exil.



